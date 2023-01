Um importante passo para o andamento da obra do Centro de Eventos de Santa Maria ocorreu nesta semana. A prefeitura abriu o processo licitatório complementar para a quarta etapa da construção do prédio que fica no Centro Desportivo Municipal (CDM). Os recursos, na ordem de R$ 2 milhões para essa etapa, são próprios do município. A abertura das propostas será em 24 de fevereiro.

O secretário de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, José Antônio Gomes, esclarece que a obra, iniciada em fevereiro de 2007, já teve três etapas concluídas e está parada desde julho de 2021, quando houve a rescisão do contrato com a empresa então responsável pela obra. "A presente licitação pretende dar segmento e complementar o restante da quarta etapa que consiste na conclusão de instalações elétricas, alvenarias e revestimentos e instalações hidráulicas e sanitárias, o que já garante a funcionalidade do espaço. A quinta e última etapa contemplará a parte urbanística e o acabamento do Centro de Eventos", explica. Gomes acrescenta que também será instalada toda a iluminação interna e externa do prédio.

Para o secretário de Esporte e Lazer, a abertura da licitação é mais um passo para que o CDM esteja totalmente disponível para a população. "Nossa pasta está obstinada em deixar o local cada vez melhor. A obra do Centro de Eventos é uma questão que vem de anos e agora temos esse passo adiante. Nós já realizamos a recuperação da pista de corrida e caminhada e da academia ao ar livre. Vamos cada vez mais valorizar esse espaço de grande utilidade pública", afirma.