Campestre da Serra deve ter quebra de até 30% na safra de uva

Os mais de 400 produtores de uva de Campestre da Serra iniciaram a colheita da safra 2023. Neste ciclo, a quebra deverá ficar entre 25% a 30% devido ao clima, especialmente devido ao período de frio prolongado.

O secretário de Agricultura de Campestre Tairo Balardin, ressalta no entanto, que é uma safra em que se destaca a qualidade da uva. "Verificamos essa condição tanto na uva bordô, que vai para a fabricação de vinhos e sucos, e nas de mesa, como as niágara rosada e branca", explica. Nos 800 hectares de parreirais existentes no município deverão ser produzidos em torno de 16 milhões de quilos - no ano passado foram 20,5 milhões.

Na localidade de Serra do Meio, o produtor Andrigo Rech espera colher em torno de 90 mil quilos de uva bordo nesta safra. "Está acima de nossas expectativas essa produtividade, aqui o clima nos favoreceu", salienta. Andrigo conta que agora no período da safra precisou contratar 15 pessoas de Vacaria. Ele espera em 20 dias colher toda a produção das cinco hectares que possui cultivadas com uva.

O produtor ressalta que aguarda com expectativa a definição de preços por parte da indústria. "Gostaríamos que fosse na faixa de R$ 1,80 o quilo, mas talvez não se alcance esse patamar". Atualmente, segundo o produtor, o custo somente da colheita está em R$ 0,20 o quilo.

O secretário de Agricultura Tairo Balardin destaca que vem aumentando o número de produtores que estão aderido ao cultivo protegido. Acrescenta que o município trabalha no sentido de facilitar a vida do produtor rural tais como deixar as estradas em boas condições para escoar a produção. "Disponibilizamos as máquinas para fazer o que for necessário para retirar a uva dos parreirais sem que ocorram perdas", afirma.

Outra preocupação, segundo o secretário, é apoiar para que os jovens permaneçam no meio rural, que se faça um processo adequado de sucessão familiar. "Oferecemos desde o transporte para universidades, até a colocação de asfalto nas estradas do interior e a realização de feiras de implementos que proporcionam o acesso as novas tecnologias".