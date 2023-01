Dois Irmãos terá nova escola para 820 alunos

A prefeitura de Dois Irmãos anunciou que irá construir uma nova escola de ensino municipal, com capacidade de atender até 820 crianças. A obra foi apresentada com a presença do prefeito Jerri Meneghetti, secretária de Educação, Denise Maria Maldaner, dentre outras lideranças da cidade.

A obra será realizada em uma área institucional do município com quase 6 mil metros quadrados, localizada no bairro União. A construção da escola atenderá crianças desde a Educação Infantil ao 9º ano do ensino fundamental. A última escola de ensino fundamental construída em Dois Irmãos (Escola Felippe Alfredo Wendling) é datada de 10 de maio 1995.

Segundo o prefeito Jerri, a estrutura existente, das 12 escolas municipais, já não é mais suficiente para atender a demanda. "Esse será o maior investimento já executado na área da educação. Temos convicção de que se trata de uma excelente oportunidade de proporcionar um futuro melhor para o nosso município através desta importante melhoria na estrutura educacional", disse ele.

A escola com três pavimentos e sótão terá seu investimento custeado com recursos oriundos das receitas próprias. Ainda não está definido o valor, pois dependerá do resultado da licitação, a qual proporcionará a concorrência entre as construtoras interessadas na execução do projeto. De acordo com a tabela Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), que estabelece valores de referência para obras públicas, o investimento pode chegar a R$ 13,7 milhões, sendo este o valor máximo.

A nova escola servirá de referência para o atendimento de, no mínimo, cinco bairros de Dois Irmãos. Com isso, as demais escolas serão beneficiadas com a melhor distribuição dos alunos, desafogando espaços que atualmente se encontram nos seus limites. "Todas as escolas do município vêm recebendo reformas, melhorias e ampliações. Atualmente, no período de recesso escolar, oito escolas estão recebendo obras, com investimento de aproximadamente R$ 2,6 milhões", disse o prefeito.