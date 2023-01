Recursos para obras na BR-116 estão garantidos, diz Ary Vannazi

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, recebeu a informação que os recursos destinados para a conclusão das obras na BR-116 no trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo constam no orçamento da União para este ano. Inicialmente havia previsão apenas para a região sul e o trevo de acesso a Dois Irmãos nesta rodovia.

No orçamento do Ministério da Infraestrutura, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está relacionado o valor de R$ 174 milhões para "adequação do trecho rodoviário entre Porto Alegre e Novo Hamburgo", o que deve ser suficiente para a conclusão da obra. Em São Leopoldo, a pista será triplicada, com ampliação da ponte sobre o Rio dos Sinos, e também intervenção no bairro Scharlau.

"Recebemos a informação em primeira mão e quando da confirmação por documento oficial, comemoramos que nossas articulações, tanto com o Dnit desde o ano passado, como em dezembro, durante as conversas que tivemos com equipe de transição do governo Lula, prosperaram", diz o prefeito leopoldense.

Vanazzi pediu uma agenda com o ministro do Transportes, Renan Filho justamente para reivindicar a liberação dos recursos. "Esta obra é de fundamental importância para toda a Região Metropolitana e especialmente para nós, aqui em São Leopoldo. Sofremos muito com os congestionamentos diários na rodovia, o que acaba prejudicando também a mobilidade dentro da cidade, nas ruas centrais e no acesso aos bairros", destaca Vanazzi. "Vamos esperar que os trâmites legais andem com celeridade e que os trabalhos sejam retomados em breve", completou o prefeito.