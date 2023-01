Parque da Baronesa vai receber R$ 7 milhões em obras

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, assinou nesta terça-feira (24) a ordem de serviço para a realização das obras de requalificação do Parque da Baronesa. Com investimento de aproximadamente R$ 7 milhões, o projeto será financiado com recursos do governo do Estado, com contrapartida da Prefeitura.

O projeto assinado contempla estruturas destinadas à prática de esportes e lazer, como novas praças e quadras esportivas de areia e poliesportiva. Também está prevista a construção de playground, academia e anfiteatro ao ar livre, além da criação e interligação das trilhas, novos caminhos pavimentados, iluminação em LED, gradil, mobiliário urbano e paisagismo.

A secretária de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Letícia Boll Vargas, destacou a importância do espaço. "Essa é uma área extremamente nobre, que traz a prática esportiva, a convivência entre os pelotenses, e principalmente, carrega consigo a cara de Pelotas", frisou Letícia.