São Leopoldo tem nova queda no número de homicídios

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP) divulgou as estatísticas de criminalidade do ano de 2022 nos municípios do Estado. No índice de homicídios dolosos, São Leopoldo registrou queda pelo segundo ano consecutivo. De 2020 para 2021, o município passou de 47 para 32 vítimas. Já em 2022, o número reduziu para 31.

A secretária de Segurança Pública e Defesa Comunitária de São Leopoldo, Giselda Matheus, destaca a evolução dos números. "Isso é fruto da implantação de políticas construídas com a unidade de todas as forças de segurança", ressaltou.

A queda é atrelada pela prefeitura ao investimento em tecnologia e inteligência, que aumenta a eficiência do serviço prestado pelas forças municipais de segurança. O Centro de Comando e Monitoramento (Cecom) conta com 54 câmeras, com imagens que chegam à central, possibilitando a rápida ação dos agentes da Guarda Civil Municipal

Os investimentos também atendem à estrutura da secretaria. Em 2023 foi iniciada a obra para a construção da nova sede da pasta, que terá cinco andares e abrigará Guarda Civil, Defesa Civil, ouvidoria, corregedoria, gabinete do secretariado, diretoria de trânsito, academia, setor administrativo, entre outros. O investimento total para a construção é de cerca de R$ 10 milhões.