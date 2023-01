A Prefeitura de Taquari anunciou, nesta terça-feira, que não haverá Carnaval de Rua no município. A Festa de Momo, que neste ano será entre os dias 18 e 21 de fevereiro, não terá os desfiles das sociedades carnavalescas, nem das turmas. O vice-prefeito Ramon de Jesus destaca que o município permanece com diálogo aberto para que as agremiações se organizem e possam retomar esse tradicional evento de Taquari em 2024.

Para quem gosta de curtir o Carnaval no clube, o Grêmio Recreativo Alvi Negro promoverá a 7ª edição do Baile Recordar é Viver, na noite da sexta-feira, 17 de fevereiro. O evento é animado com músicas dos Carnavais que fizeram sucesso no passado.