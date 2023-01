Venâncio Aires fecha 2022 com superávit de R$ 11,4 milhões

A Prefeitura de Venâncio Aires divulgou, nesta terça-feira, o balanço referente ao ano de 2022. A equipe econômica da Prefeitura de Venâncio Aires apresentou o fechamento do ano fiscal de 2022 com superavit de R$ 11,4 milhões. O resultado positivo foi puxado pelo bom desempenho na receita própria do município e aportes extras no fim do ano, como a venda da folha de pagamento dos servidores.

Os valores, no entanto, não significam sobra de dinheiro para 2023. De acordo com o prefeito Jarbas da Rosa, o recurso já está remanejado para o novo orçamento, complementando contrapartidas de obras e novas demandas que aguardavam valores, especialmente no financiamento da saúde e educação.

A secretária municipal da Fazenda, Fabiana Keller, destaca ainda que o valor projetado de orçamento em recursos próprios para o ano, de R$ 102,5 milhões, finalizou executado em pouco mais de R$ 138,7 milhões. Para 2023, apesar de prever frustrações de receitas no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), medido pelo Censo que está em andamento, e o repasse de ICMS, a administração municipal projeta um orçamento de R$ 312 milhões. " O comportamento da nossa receita no último quadrimestre, aliado a otimização da arrecadação municipal nos permitiram esta reserva para 2023", destaca a secretária.

Para o prefeito, a apresentação de números reais e positivos garantem a execução das metas de governo para 2023. "Esse é um ano crucial para nós. Esses valores vão garantir a velocidade nas obras do Centro Materno Infantil, a implantação da Escola Xangri-lá e tantas obras que nos propomos a realizar, como a pavimentação da Ruperti Filho no centro da cidade", revelou. Segundo ele, todo o recurso do superávit já está realocado nas despesas necessárias a execução das políticas públicas projetadas, como obras de infraestrutura urbana e rural, na área da saúde, educação, entre outros.