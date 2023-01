Zoológico de Canoas ganha data para reabertura

Após quase seis meses fechado por conta do temporal de agosto do ano passado, o Zoológico Municipal de Canoas (MiniZoo) tem data definida para liberação da visitação do público. A reabertura vai ocorrer na próxima quarta-feira, 1º de fevereiro.

Todos os cerca de 115 animais, de 40 espécies diferentes, que compõem o plantel, poderão ser revisitados. Mesmo no período em que o zoológico permaneceu fechado, o trabalho de reabilitação dos animais silvestres não parou, de acordo com a prefeitura. A equipe do MiniZoo finalizou o ano de 2022 com 1.296 animais recebidos e 389 reabilitados e devolvidos à natureza.

De acordo com a bióloga e educadora ambiental do Zoológico Municipal, Renata Gautier, a equipe técnica está ansiosa para a volta do público. "Criamos muita expectativa quanto a normalização da visitação, para que possamos dar continuidade aos trabalhos de educação ambiental. O zoo é um importante espaço, onde as pessoas podem ter um contato próximo com as espécies nativas de forma gratuita, criando uma consciência ambiental".

O local foi afetado pelo temporal de agosto, que causou estragos nos recintos dos animais e no ambulatório. Ao todo, foram construídos cinco novos ambientes, além de melhorias gerais no ambiente do zoológico. Também foram plantadas mais de 50 árvores no local. Desde o início da reconstrução, foram captados, junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, mais de R$ 800 mil. "Fico muito feliz em ver todo o esforço realizado para recuperar o nosso querido MiniZoo após os prejuízos provocados pelo temporal", destacou o prefeito em exercício, Nedy Vargas.