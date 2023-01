Mais de 1 milhão de litros d'água foram entregues em Santa Maria

A situação da estiagem em Santa Maria tem piorado a cada dia, de acordo com levantamento da prefeitura. O município já contabiliza mais de 1,1 milhão de litros de água distribuídos de 1º a 23 de janeiro nas localidades. Este número supera todo o mesmo mês de 2022, quando a Defesa Civil entregou 969.220 mil litros. Do total, 1.040.000 foram destinados ao consumo humano e outros 66 mil para dessedentação animal.

Conforme o boletim atualizado, a Defesa Civil entrega diariamente água potável para suprir a necessidade de 1.316 mil pessoas que residem em nove distritos do Interior e em seis bairros. Até segunda-feira (23) eram 171 pontos que beneficiam 471 famílias.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a precipitação de chuva registrada no sábado (21) em Santa Maria foi entre 16 e 34 milímetros. Em alguns distritos, choveu pouco mais de 50 milímetros. Em outros, não houve chuva. De acordo com a superintendente interina da Defesa Civil, Adriana Cheiram, esse índice ainda não foi o suficiente para conter os efeitos da estiagem.

"Segue aumentando a distribuição de água pela Defesa Civil e já ultrapassamos a quantidade de janeiro de 2022. A chuva de sábado foi importante para amenizar o calor, mas não o suficiente para a estiagem. A situação é muito preocupante porque já falta água para os animais que vivem nas propriedades rurais. Estamos levando água também para o Mantenedouro São Braz, no distrito de Boca do Monte, para suprir a necessidade emergencial dos animais que vivem no local", destaca Adriana.