Santa Cruz do Sul divulga atrações do Carnaval deste ano

Com a expectativa de promover o maior Carnaval já visto na cidade, a Prefeitura de Santa Cruz do Sul e a Associação de Entidades Carnavalescas (AECSCS) estão construindo em conjunto uma programação que deve atrair milhares de pessoas para o Santafolia 2023. A principal novidade deste ano é o local do desfile das escolas de samba, que ocorrerá na Marechal Floriano, no dia 25 de fevereiro.

Antes disso, porém, há uma intensa programação. No dia 10 de fevereiro ocorre a escolha da nova corte do carnaval, no Pavilhão Central do Parque da Oktoberfest. No dia 11, a partir das 18h, acontece a terceira edição do Bailinho da Borges. A atração se dará na quadra entre as ruas Marechal Floriano e a Marechal Deodoro.

Na semana seguinte, outras duas ações inéditas vão promover um esquenta, levando o clima da folia para todos os recantos do município. No dia 18, um sábado, um trio elétrico personalizado, com estrutura de som e luz, passará por vários bairros da cidade, a partir das 17h, com a presença da corte do Santafolia e com o show do Grupo Sambora, de Santa Cruz.

Já no dia 19, outra atração será o Carnaelétrico, que ocorrerá na Marechal Floriano, com a presença de um trio elétrico, em uma estrutura muito semelhante ao carnaval de Salvador, na Bahia. A saída se dará na esquina da Rua Ramiro Barcelos, às 18h. No decorrer do percurso, os foliões e blocos poderão acompanhar o trio elétrico até o pórtico do Parque da Oktoberfest. Lá vai ocorrer dois shows, um com o músico de Pelotas, Matheus Almeida e sua banda, composta por 15 integrantes, e outro com a N'Band.

O presidente da Associação de Entidades, Paulo Henrique Ipê da Silva, comemora a mobilização das escolas. "Temos cinco escolas de samba e todas estão se organizando para fazer uma grande festa nesta retomada do carnaval. Graças ao apoio do poder público, queremos levar muita alegria e diversão para nossa comunidade, especialmente com o retorno do carnaval acontecendo na principal rua da cidade", afirmou.