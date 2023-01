Iniciativa busca artistas do Vale do Sinos para integrar projetos

A segunda convocatória do projeto Mesa de Arte na Praça (MAP) está aberta e segue até 3 de fevereiro. Podem se inscrever artistas visuais nascidos e/ou residentes nas cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti e Morro Reuter. Também são aceitas inscrições de espaços de ensino das artes visuais e espaços expositivos.

Pintura, desenho, gravura, fotografia autoral, escultura, grafite, charge, videoarte e arte digital estão entre as linguagens a serem apresentadas. Os selecionados terão uma página individual no site do MAP e poderão participar das ações do projeto, criado para democratizar a arte e formar novos públicos.

Com duração de um ano, o novo projeto envolve várias atividades, como intervenções artísticas e novos canais de divulgação das artes visuais na região. "Nosso objetivo é compartilhar as artes visuais com um maior número de pessoas, levar as obras à comunidade, a espaços alternativos e de grande circulação de público, democratizando o acesso e, ao mesmo tempo, promovendo a divulgação dos artistas", resume a curadora Ana Hauschild.

A execução do projeto no FAC Visual já teve início com a nova edição da Arte no Muro, maior exposição a céu aberto do Brasil em número de artistas visuais. A ação ocorreu em dezembro, em Novo Hamburgo.

Dentre as ações ainda estão previstas duas edições da intervenção Mesa de Arte na Praça, em Dois Irmãos e em Morro Reuter. A ação promove a exposição de reproduções de obras em varais, no formato A3, de no mínimo 150 artistas, em locais de grande circulação de pessoas. Ao final das exposições, o público pode levar uma obra de sua escolha para casa. Outras atividades previstas são duas edições da Arte na Caixa, uma em Estância Velha e a outra em Ivoti, em entidades que serão definidas em parceria com as secretarias de Cultura dos dois municípios.