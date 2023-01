Supermercado promoverá feirão de empregos em Estância Velha

Entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, o Supermercado Rissul realizará um feirão de empregos em Estância Velha, com mais de 140 vagas em aberto para a nova loja da rede, que está prevista para ser inaugurada na cidade no próximo mês de março. São oportunidades para funções em áreas como atendimento, reposição de loja, estoque, depósito, entre outros. Os salários variam entre R$ 1.600 a R$ 2 mil, além de benefícios.

O evento acontecerá das 9h às 16h, na CDL Estância Velha, localizada na rua Artur Leopoldo Ritter, 440, bairro Centro. As vagas são fixas, conforme explica Giselly Morcelli, do setor de recrutamento e seleção da UnidaSul, holding que administra o Rissul. "Todas as oportunidades são efetivas e para contratação imediata, para dar início ao processo de treinamento necessário para o desempenho das funções", esclarece. Entre os benefícios oferecidos pela rede estão prêmio de assiduidade, vale-transporte, convênios médico e odontológico e seguro de vida.