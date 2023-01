A obra de restauração da cobertura da Nave Central da Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas, tem novidades. O bom estado de conservação de grande parte dos elementos que sustentam o telhado permitirá a ampliação em 42% da área a ser restaurada. Isso tudo com a utilização dos mesmos recursos financeiros disponibilizados e cumprimento do prazo de execução.

A novidade foi anunciada pela arquiteta Simone Neutlzing, após a autorização da proposta de readequação pela Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. "A partir de um diagnóstico avaliamos a qualidade de conservação das madeiras que compõem a estrutura principal do telhado - tesouras, terças e caibros - e vimos que a maior parte das peças se encontram em boas condições e não será necessária a substituição total destes elementos", informa. Para ela a notícia é também um estímulo dentro da premissa de que intervenções realizadas com métodos e materiais adequados são longevas.

Ela lembra que partir da montagem dos andaimes no lado Sul e a instalação de plataformas de apoio foi possível acessar a parte interna da cobertura e fazer uma análise minuciosa de todos os seus elementos construtivos. "A partir desta constatação foi possível redimensionar o projeto, já que o volume de material e a quantidade de mão de obra previstos para a Nave Central pôde ser diminuída e ampliada para as outras áreas do telhado", destaca.

A readequação permitirá que, além dos 562 metros quadrados iniciais, sejam restaurados mais 239 m² do telhado. A ampliação se traduz em mais 42 %, totalizando 801 m² de área restaurada dentro do mesmo projeto. Os trabalhos atualmente estão no lado Norte da igreja e o passo-a-passo pode ser acompanhado pelas redes sociais da Catedral.