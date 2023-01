Sede da Cacis, em Estrela, tem 60% das obras concluídas

A nova sede da Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio (Cacis) de Estrela está tomando forma. Com mais de 60% das obras concluídas e com várias frentes de trabalho, a edificação de três pavimentos já dá a noção de como será o novo espaço para quem passa em frente à obra.

Com um espaço amplo, de 443 metros quadrados divididos em três pavimentos, a nova estrutura visa atender os anseios e necessidades dos associados. Serão oferecidos, em um só local, setor administrativo, salão de festas e auditório, trazendo mais facilidades para o dia a dia da entidade.

A comissão de obras, composta por integrante da vice-presidência de Infraestrutura da entidade, além de outras pastas, tem se reunido seguidamente para planejar as etapas, buscar orçamentos, acompanhar o andamento da obra e executar outras ações inerentes a ela, bem como alinhar os próximos passos. E nesta segunda-feira (23 de janeiro), a comissão fez uma visita ao local e começou a definir o layout do andar térreo.

O endereço da nova sede Cacis será no local que abrigava a antiga CDL, que até então era utilizado como salão de festas da Cacis e possuía 192 metros quadrados, divididos em dois pavimentos. Com as obras, o espaço está sendo ampliado em três andares com acessibilidade e elevador.