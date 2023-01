Equipes trabalham na limpeza das redes de drenagem em bairros de São Leopoldo

Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Viação, e do Serviço Municipal de água Esgotos (Semae) de São Leopoldo iniciaram uma força-tarefa para inspecionar e executar a limpeza de redes de drenagem. O trabalho se concentrou na esquina da avenida João Corrêa com a rua 1° de Março, no Centro.

A situação verificada é crítica, pois foram retirados muitos resíduos como tecidos, cordas, plásticos e até um tronco de árvore. Os trabalhos também foram realizados na avenida Mauá, na rua São Joaquim e na Casa de Bombas do Ginásio Celso Morbach.

O titular da pasta, Geraldo Passos, disse que a Prefeitura de São Leopoldo tem atuado de forma preventiva com ações para qualificar o sistema de drenagem pluvial com serviços de desobstrução, limpeza de boca de lobo e hidrojateamento de redes. "Com a parceria do Semae estamos sempre fazendo a manutenção e limpando a tubulação, mas precisamos da colaboração da comunidade. Faz dois anos que retiramos desse mesmo local uma caçamba de lixo. É um trabalho desnecessário se houvesse mais cuidado com o descarte irregular de resíduos", destaca.

O diretor do Semae, Geison Freitas, também acompanhou as vistorias e reforçou o apelo para o cuidado com o descarte irregular de lixo e relatou sobre a situação das casas de bombas. "Todas as bombas estão funcionando integralmente, porém com a chuva o volume de resíduos orgânicos, sedimentos e materiais de diversas naturezas se acumulou nas grades de contenção. Estamos trabalhando no recolhimento do lixo nas casas de bombas", comentou.