Programa para áreas verdes será implementado em Rio Grande

A Prefeitura de Rio Grande e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) alinharam os últimos detalhes para a execução da fase prática do ProArbo, o programa de georreferenciamento das áreas verdes do município. Os alunos e professores da universidade, junto da equipe da secretaria de Meio Ambiente debateram sobre o funcionamento do programa, o processo de classificação das árvores, área de atuação e logística de trabalho.

Através do convênio firmado entre as partes, os alunos poderão coletar os dados sobre as áreas verdes da cidade, com o objetivo de identificar e classificar cada árvore de acordo com o estado em que se encontra. Após a reunião, para se ambientar com o programa e com as espécies que encontraram nas ruas da cidade, os alunos foram até a Praça Xavier Ferreira realizar uma atividade prática.

Para o professor do curso, Paulo Roberto, a parceria é uma oportunidade única. "É muito bom poder proporcionar aos alunos e aos técnicos desenvolverem um trabalho tão importante. Esse trabalho nos permitirá ter um diagnóstico da arborização do município, trazendo um maior controle sobre a situação de cada árvore da cidade" disse. As equipes devem começar a coleta de dados das árvores ao longo das próximas semanas.

O objetivo do ProArbo é criar uma base de dados representativa sobre a diversidade de espécies de árvores dos principais centros urbanos da cidade do Rio Grande, incluindo praças, ruas e avenidas. A ideia é estabelecer um planejamento estratégico de longo prazo com o objetivo de aumentar a cobertura vegetal e harmonizar a arborização no município.

A proposta nasceu após o município identificar uma série de questões que precisam ser resolvidas, como o estado fitossanitário precário das árvores; o plantio em locais inadequados; o represamento de pedidos de atendimento; e a falta de informações para a administração do tema para aplicação de políticas públicas. Para isso será utilizado um aplicativo desenvolvido especialmente para o monitoramento e mapeamento da arborização urbana de Rio Grande.