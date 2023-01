Venâncio Aires cria força-tarefa para averiguar qualidade da água

Após uma série de ocorrências relacionadas a interrupção no abastecimento de água, coloração e mau cheiro, o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa convocou uma força-tarefa entre os secretários municipais e cobrou ações emergenciais para amenizar os prejuízos à população. Além de reforçar políticas de abastecimento ao interior, estão previstas novas medidas de punição à Companhia Rio-Grandense de Saneamento (Corsan) e um chamamento público deve ocorrer, visando alternativas ao serviço prestado até então pela estatal no município.

Acompanhado de técnicos da Procuradoria Jurídica, Planejamento e Vigilância Sanitária, o prefeito tratou sobre as inúmeras queixas de coloração e mau cheiro na água que abastece as torneiras de diferentes bairros venâncio-airenses. "Estamos notificando e multando a Corsan, mas o resultado dessas ações não tem sido o esperado. Por isso, marquei para essa semana um encontro com a direção-regional da companhia para avaliar o que podemos fazer a curto prazo", revelou o gestor. A cidade, recentemente, implementou regras para o uso da água, inclusive estabelecendo multas para pessoas e empresas da cidade que descumprirem as medidas.

Para integrar a força-tarefa, a prefeitura está acionando o Ministério Público, que deverá ser informado de todas as ações. Já com relação a coloração amarelada da água, o coordenador da Vigilância Sanitária Municipal, Gabriel Alves, destaca que a justificativa dada pela Corsan é de uma reação química em razão do excesso de cloro para tratamento da água em períodos de estiagem. "Nós estamos fazendo análises constantes da água para ver se ela é segura para consumo. A pedido do prefeito, vamos fazer análises complementares e, a partir de agora, fiscalizar diuturnamente a captação e tratamento", completou.

Quanto aos problemas de abastecimento, a falta de água é mais crítica no interior do município do Vale do Rio Pardo. Para tanto, Jarbas exigiu a destinação urgente do quarto caminhão-pipa para abastecimento e a distribuição emergencial das caixas d'água ainda em reserva para as famílias comprovadamente carentes. A equipe de distribuição de água da Patrulha Agrícola já trabalha em três turnos no atendimento as famílias atingidas pela seca.