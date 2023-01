Caxias do Sul vai promover concurso para escolha dos melhores queijos da região

A Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul promove, em parceria com a Emater, o 1º Concurso Regional de Queijos Artesanais. As inscrições estão abertas a produtores de queijo de toda região e podem ser realizadas até o dia 15 de fevereiro.

O objetivo do concurso é estimular a melhoria da qualidade dos queijos produzidos na região O julgamento dos queijos inscritos será no dia 24 de fevereiro no Cevitis, em Fazenda Souza. Os avaliadores são técnicos e profissionais reconhecidos no mercado, especialmente convidados para a ocasião. Eles vão julgar as peças inscritas em três categorias: Queijos Artesanais Coloniais, Queijos Artesanais Serranos e Outros Queijos Artesanais e Queijos Artesanais Autorais.

Os vencedores de cada categoria serão premiados. Podem participar agroindústrias familiares de queijos artesanais da região serrana e dos Campos de Cima da Serra do RS, desde que seus produtos estejam submetidos a algum tipo de inspeção oficial (federal, estadual e/ou municipal, bem como suas equivalências). As agroindústrias familiares poderão inscrever no máximo uma amostra de queijo por categoria.

"O que se busca é premiar produtos e seus produtores que se destacam, valorizando a produção artesanal de queijos, divulgando para a população o saber-fazer da Serra Gaúcha e dos Campos de Cima da Serra", explica o titular da secretaria., Rudimar Menegotto.

As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas até o dia 15 de fevereiro, na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, localizada na rua Moreira César, 1.686, bairro Pio X, ou nos Escritórios Municipais da Emater, mediante preenchimento de ficha de inscrição e retirada do regulamento. As amostras de queijos (peças inteiras de no mínimo 1 kg) precisam ser entregues nos dias 22 e 23 de fevereiro.