Definidas as datas para os desfiles das escolas no Carnaval de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas, a Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap) e os representantes das entidades carnavalescas definiram as datas e o local dos desfiles do Carnaval de Pelotas neste ano. A festa mais tradicional da cidade acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro na avenida Juscelino Kubitschek.

As escolas do Grupo Especial não irão desfilar nestes dias, quando se apresentarão na Passarela do Samba as bandas, blocos burlescos e escolas de samba mirim. O Grupo Especial realizará um desfile único em 17 de março. A passarela será montada entre as ruas Doutor Cassiano e Barão de Butuí e as entidades carnavalescas devem se concentrar próximo ao Ginásio Municipal Karosso.

A programação oficial e a venda de ingressos devem ser divulgadas na próxima semana pela Assecap. Em razão da falta de patrocinadores, a entidade encaminhou à prefeitura um documento solicitando a autorização para que parcela do aporte financeiro fosse utilizado para investimentos para a contratação da estrutura necessária para a realização do evento. As entidades concordaram em ceder 50% do valor, enquanto os outros 50% serão distribuídos entre as agremiações carnavalescas. Segundo o diretor de Manifestações Populares da Secretaria de Cultura (Secult), André Muller o investimento da Prefeitura foi de R$ 350 mi.

A Noite das Campeãs, nome escolhido em homenagem às entidades que participarão do evento, acontecerá no dia 17 de março. O evento terá ingresso solidário, por meio de donativo e a participação das Escolas de Samba do Grupo Especial, Academia do Samba, General Telles e Unidos do Fragata, e as Duas Mirins, Ramirinho e Mocidade do Simões, apresentarem seus desfiles, em um formato reduzido, em virtude da adequação orçamentária.