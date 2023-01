Três cidades terão rede de abastecimento de água no interior

Os municípios de Jaguari, Nova Esperança do Sul e São Pedro do Sul receberam R$ 380 mil do Estado para a construção de redes de abastecimento, responsáveis pela distribuição da água proveniente dos poços tubulares profundos, no início deste ano. O recurso é repassado em parcela única, e a prefeitura deve designar um fiscal representante do município, de forma a garantir a regularidade do processo.

Em Jaguari, a localidade contemplada será Linha 6 São Roque (R$ 130 mil, mais contrapartida de R$ 35.8 mil do município, beneficiando 31 famílias). Em 2020, o município já havia recebido R$ 70 mil para a construção de dois poços artesianos.

Em Nova Esperança do Sul (R$ 150 mil, contrapartida de R$ 30.4 mil, seis famílias) e São Pedro do Sul (R$ 100 mil, contrapartida de R$ 109.3 mil, seis famílias), as redes abrangerão as localidades de Rincão do Ouro e Goiabal, respectivamente. Em 2022, os dois municípios também ganharam recursos para perfuração de poços.

Esses municípios entregaram toda a documentação exigida pelo Estado e tiveram o plano de trabalho analisado e aprovado pelo Departamento de Poços e Redes (DPR), habilitando-se para receber o benefício. O sistema consiste em tubulações que captam a água bombeada dos poços e a distribuem até as residências na forma contínua e na pressão adequada, evitando o uso de caminhões-pipa, que encarecem o processo, ou a locomoção até o poço.

A rede de Jaguari conta com 9.155 metros de extensão, a de Nova Esperança do Sul, 1.075 metros e a de São Pedro do Sul, 1.921 metros. Elas podem ser estendidas depois, se necessário. Os recursos são provenientes do Fundo de Recursos Hídricos (Jaguari e Nova Esperança do Sul) e de emenda parlamentar (São Pedro do Sul).