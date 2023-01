Lojistas esperam vendas 10% maiores com o Liquida Bento

Quem passar pelas ruas de Bento Gonçalves irá perceber que o comércio local está engajado em propor uma grande liquidação coletiva neste início de ano. Com a campanha Liquida Bento, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas do município, o varejo local irá concentrar promoções até o dia 31 de janeiro. A adesão tem se mostrado positiva, assim como a expectativa dos estabelecimentos participantes.

Segundo um levantamento prévio realizado pela entidade que promove o evento, a maior parte dos entrevistados espera concretizar crescimento de 10% nas vendas, graças às promoções. Uma loja, localizada no Centro da cidade, colocou itens com até 50% de desconto durante esse mês - peças de roupa, itens esportivos e acessórios para o público masculino e feminino. "Decidimos apostar no Liquida Bento como forma de agregar às liquidações de início de ano e ter um atrativo extra para os consumidores", pontua a gerente da loja, Lucélia Scalcon.

No ramo de pisos e revestimentos, outro loja, localizada na avenida Osvaldo Aranha, também aderiu à campanha. Na loja, um tipo específico de piso está sendo ofertado abaixo do preço normal. "Estimamos um aumento de 10% a 15% no acumulado do ano, e o Liquida Bento se apresenta como o pontapé inicial para as boas perspectivas esperadas durante 2023", destaca um dos gerentes do estabelecimento, José Ernesto Morgan Oro.

A CDL-BG disponibiliza gratuitamente aos seus associados o material promocional da campanha. Ao consumidor, basta identificar o cartaz da promoção e aproveitar as boas ofertas postas à disposição