Terminal rodoviário de Pelotas recebe reforma em vários setores

A Prefeitura de Pelotas concluirá, nas próximas semanas, uma série de intervenções feitas para melhorar o conforto dos usuários do Terminal Rodoviário. Através de parcerias firmadas com a iniciativa privada e outras secretarias, a Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel) conseguiu reformar banheiros, sinalizar novas áreas de estacionamento, recuperar o piso dos boxes dos ônibus e fazer a pintura interna do prédio, com custo zero.

Uma das obras já concluídas e que já beneficia os usuários é a reforma dos banheiros do andar térreo. O banheiro feminino conta, agora, com um espaço anexo para o fraldário, que antes ficava instalado no segundo andar.

A logística de embarque e desembarque de passageiros também foi alterada e ganhou nova sinalização. Desde dezembro apenas táxis podem estacionar na área interna do prédio. Os demais espaços são reservados apenas para embarque e desembarque e veículos particulares só podem estacionar na parte externa. A medida tem o objetivo de agilizar chegada e saída dos passageiros e, segundo a avaliação da diretoria, contribuiu para melhora no fluxo especialmente nos dias de grande movimento como nas festas de fim de ano.

De acordo com o diretor-presidente da Eterpel, Cláudio Montanelli, a pandemia causou uma diminuição drástica do fluxo de pessoas na rodoviária. Somente em abril de 2020, na movimentação de passageiros e frequentadores do local a redução chegou a 77,5%. A partir da diminuição das restrições sanitárias e a normalização dos serviços após o período mais crítico da pandemia, o fluxo começou a aumentar, mas ainda não atingiu os níveis pré-pandemia, o que tem reflexo direto no orçamento da empresa pública.

"O custo das requalificações foi zero porque fizemos parcerias como, por exemplo, com o programa de uso de mão de obra prisional do município, para recuperar o piso dos boxes de estacionamento dos ônibus e a pintura. Já as tintas foram doadas pelos lojistas do terminal. Fizemos um trabalho conjunto, pois o orçamento ainda está baixo", afirmou Montanelli.