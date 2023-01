Farroupilha cria manual para agilizar licenciamentos

A Prefeitura emitiu decreto, na semana passada, em que institui o Aprova Fácil Farroupilha. A iniciativa consiste num manual de procedimentos para aprovação de projetos e licenciamento de edificações e poderá reduzir de 120 para até 30 dias o tempo de andamento do processo.

A ideia, detalha o prefeito em exercício, Jonas Tomazini, é fazer com que os cidadãos consigam construir sem ficar dependendo do órgão público. A partir de agora, segundo ele, ocorrerão duas principais alterações: a questão de que os processos serão todos digitais, eliminando o custo do protocolo, e um novo manual de procedimento, fazendo com que o município se detenha na parte de fora.

De acordo com o Código de Edificações de Farroupilha, cabe ao município regrar e aprovar a ocupação do solo, taxas, índices, recuos e os detalhes do sistema de tratamento de esgoto, ficando dessa forma o detalhamento e o projeto executivo com a responsabilidade do engenheiro ou arquiteto que estiver tramitando o processo. Sendo assim, o município, ao receber os projetos, vai solicitar os detalhes de ocupação do solo e o perímetro da casa ou do pavilhão.

As outras questões mais pontuais, como o que haverá dentro da construção será uma tratativa entre proprietário e responsável técnico, assim como toda a responsabilização por estabilidade, acessibilidade e funcionamento. "O que compete ao município agora é averiguar se o responsável técnico, através do seu projeto, está respeitando a divisa com o seu vizinho, se está construindo dentro do máximo do percentual que pode fazer no seu terreno, se está dentro da taxa de ocupação, se está dentro dos parâmetros urbanísticos. Aqui, inverte um pouco a relação e a gente vai para a boa fé da população e do responsável técnico pela parte de dentro", enfatizou Tomazini.