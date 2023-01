Lajeado trabalha iniciativa com 15 ideias inovadoras

As pessoas responsáveis pelas 15 ideias inovadoras selecionadas no edital do Pro_Move Lajeado Acelera 2.0 começaram a ter aulas para desenvolverem os projetos. O Acelera 2.0 é um programa voltado para negócios considerados inovadores e oferece mentorias e treinamentos para que os projetos possam evoluir.

Com o objetivo de incentivar a inovação no município, estas ideais devem promover a transformação social, econômica e cultural da cidade. Com um investimento de cerca de R$ 100 mil do município, os 15 projetos selecionados (de pessoas físicas e jurídicas) passarão por qualificações intensivas no Sebrae X.

Ao final dos encontros e depois de desenvolvidos, três projetos receberão investimentos, e os dois projetos com mais destaque serão contemplados com mais mentorias, curadoria da Agil por um período mínimo de seis meses, e serão incubadas dentro do Labilá, Tecnovates ou outro local que possa contribuir com a ideia. As três melhores propostas também receberão como premiação a oportunidade para que um representante apresente o pitch (apresentação curta e objetiva) no palco "Sebrae Like a Boss", no Gramado Summit 2023.

Conforme a diretora de Inovação do Executivo de Lajeado, Mariela Portz, as ideias selecionadas devem promover melhorias em serviços públicos para a população, gerando maior valor econômico e social e consumindo menos recursos materiais, naturais e humanos. "Podemos citar exemplos como mobilidade urbana, gestão e atendimento público da saúde, conexão de dados e padronização, governança, educação, comunicação pública, cultura e diversidade, iluminação pública mais eficiente, entre outros. Nós acreditamos que o melhor investimento em inovação é nas pessoas. Por isso, criamos um programa que possa desenvolver as ideias, mas também o seu criador", explica Mariela.