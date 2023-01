Estrela é o único município do RS a participar de projeto nacional

Estrela é um dos 10 municípios com projetos selecionados pela World Resources Institute (WRI) em sua unidade no Brasil, para participar do Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza em Cidades. Trata-se do primeiro programa com esse objetivo no país e o município é o único representante do Rio Grande do Sul.

Até agosto uma série de mentorias on-line foram realizadas na cidade. No início de fevereiro, técnicas da prefeitura irão ao Rio de Janeiro participar de um hub de cocriação, quando as cidades selecionadas realizam atividades práticas de forma colaborativa e fazem uma visita técnica a uma solução implementada. Ao final de todas as etapas somente dois projetos serão os selecionados para receber apoio aprofundado até 2024.

A diretora de Meio Ambiente, Tanara Schmidt, a bióloga Paula Braga Fagundes e a geóloga Evelin Schnorr apresentaram os detalhes do projeto. Denominado "Verde Urbano", ele tem por objetivo mitigar localmente os efeitos das fortes chuvas promovendo a drenagem sustentável, bem como a redução de ilhas de calor.

A implementação ocorreria nos bairros Centro e Oriental, com a instalação de jardins de chuva e a construção de biovaletas para reduzir alagamentos. "A ideia é executar o projeto no Parque Princesa do Vale e na rua dos Marinheiros, locais que costumeiramente sofrem quando há fortes chuvas", ressalta Tanara. A coordenadora lembra que além de promover qualidade de vida o projeto oferece uma solução atrativa em paisagismo.

A secretária de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade, Carine Schwingel, destaca a importância de projetos que busquem a preservação, mas com o olhar no desenvolvimento. "A iniciativa de inscrever o projeto e de pensar nestas soluções é justamente no intuito de trazer o verde para o cinza, o que nos deixa muito satisfeitos de perceber o olhar diferenciado para o meio em que vivemos. Precisamos preservar, mas também desenvolver", afirma.