A Praça Marechal Floriano, situada em frente à Catedral, é um dos símbolos de Passo Fundo e está sendo revitalizada. Após ter passado pela recuperação do piso histórico, o espaço receberá intervenções que vão recuperar um local com grande significado para a história da cidade e qualificar a infraestrutura para a utilização da comunidade.

A troca do piso teve início em maio de 2022 e foi finalizada no início deste ano, mantendo as características originais das pedras que haviam sido colocadas na década de 1940. Para a execução do projeto, conforme o secretário de Planejamento, Giezi Schneider, a Prefeitura contratou uma empresa especializada naquele tipo de restauração e realizou a obra a partir de medidas compensatórias. "As medidas compensatórias nos permitem fazer contratações mais especializadas, de modo com que cada etapa da obra possa ser feita por uma empresa diferente", afirma.

Por meio de medidas compensatórias, a Prefeitura concluirá a revitalização do chafariz e fará o revestimento ao redor do monumento da cuia - que já recebeu nova pintura -, a recuperação do meio-fio e das escadas, o plantio de grama, a reforma do banheiro e a troca dos bancos. Além disso, instalará nova parada de ônibus localizada na rua Bento Gonçalves.