Grupo Pró-Sinos conhece propostas para gestão de resíduos sólidos

Integrantes do grupo técnico, voltado ao desenvolvimento do projeto que visa estruturar a concessão dos serviços de gestão dos resíduos sólidos, referente à parceria entre o Consórcio Pró-Sinos e a Caixa Econômica Federal, estiveram reunidos nesta quinta-feira (19), com representantes da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (Abren) e da Fundação Proamb. O encontro ocorreu na sede do Pró-Sinos, em Esteio, e também por videoconferência.

O objetivo da reunião foi desenvolver a formação dos integrantes do grupo para capacitá-los a entender os problemas envolvendo os resíduos sólidos urbanos e as alternativas de solução disponíveis, suas vantagens e desvantagens, viabilidades técnica e econômica, impactos ambientais e todos os aspectos relevantes e que devam ser levados em consideração para a escolha do melhor processo de gestão de resíduos para os municípios.

A proposta apresentada pela Abren é a atualmente utilizada nos países mais desenvolvidos, mas envolve investimentos de alto valor para ser implantada. Por outro lado, durante a operação, o resíduo gera energia que gera receitas que ajudam a amortizar o investimento e elimina-se o passivo ambiental formado pelos aterros sanitários, a solução alternativa.

"Nosso grupo de trabalho tem realizado reuniões praticamente durante todas as semanas desde o final do ano passado para dar andamento a esse importante projeto que se apresenta como uma solução para os municípios na área de resíduos sólidos", destaca o presidente do Pró-Sinos e prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, que esteve presente na apresentação.

Nas próximas reuniões serão convidadas outras organizações dedicadas à gestão dos resíduos que utilizam outros processos de tratamento, onde o GT terá a oportunidade de tomar conhecimento de suas características e avaliar aquela que trará maior vantagem para as populações dos seus municípios.

A parceria entre Pró-Sinos e Caixa foi firmada no ano passado. Desde lá, o grupo que trabalha na estruturação do processo que envolve 16 municípios consorciados e uma população de quase um milhão de habitantes, tem se reunido para dar andamento às atividades.

As etapas para a estruturação do projeto compreendem ações como avaliação e preparação, com diagnóstico e análise da viabilidade; a estruturação do contrato, com a preparação dos documentos necessários à licitação; a validação externa, com consulta e audiência pública e roadshow; e a licitação e contratação, com suporte até a assinatura de contrato com a concessionária por um período de 20 ou 30 anos.