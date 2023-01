Vinícola da Serra abre postos de trabalho durante o período da vindima

Período mais aguardado do ano para as vinícolas da Serra, a vindima também representa época de trabalho extra na região, simbolizando oportunidades a diversos profissionais. Na Cooperativa Vinícola Garibaldi, onde os primeiros cachos de uva começaram a ser processados no início de janeiro, a expectativa de boa safra vem acompanhada da abertura de vagas em diferentes setores da casa.

Ao todo, 52 postos foram abertos, principalmente para as áreas de recebimento de uvas na cantina, setor que ganhou o reforço de 40 trabalhadores terceirizados. As outras vagas foram destinadas a estágios e contratações diretas.

Esse é um movimento tradicional na cooperativa, e embora parte dos contratos seja provisório, há chances de trabalhadores serem efetivados. "Em muitos casos, essas contratações são oportunidades de conhecer e reter novos talentos para o quadro de colaboradores. Várias pessoas que trabalham hoje na Cooperativa Vinícola Garibaldi iniciaram como temporários/estagiários e depois foram efetivados", conta o presidente Oscar Ló.

O trabalho é intenso. Apenas na semana passada, quando se iniciou o período de seu contrato, foram analisados cerca de 500 mil quilos de uva. "Para mim está sendo uma oportunidade excelente", diz o enólogo, que tem expectativa de desenvolver sua carreira na Serra, principal campo de atuação do setor no Brasil. Conhecimento e paixão para isso ele já tem. "A vitivinicultura é uma área magnífica, a videira é uma planta incrível, ela se adapta em várias regiões do mundo. A videira é vida", filosofa.