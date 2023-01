A Secretaria de Educação de Estância Velha trabalha nos últimos detalhes para o início do ano letivo de 2023. Para esse ano, conforme a pasta, rodas as crianças inscritas na Educação Infantil estão com vagas garantidas.

Foram 924 inscrições novas de junho a setembro de 2022. Todas já foram encaminhadas para escolas municipais ou conveniadas. Conforme o professor Bebeto Pontes, coordenador do Setor de Vagas Escolares da Secretaria da Educação e Cultura, atualmente, o município tem uma fila de espera de 22 crianças que ainda não completaram a idade mínima (4 meses) para serem encaminhadas, porém, já estão com as escolas de destino predefinidas.

"Em fevereiro, 19 destas 22 crianças completam a idade mínima e já serão chamadas pelas escolas de destino", explica Bebeto. O município tem atualmente 1.850 crianças matriculadas nas doze escolas de educação infantil.