Pelotas é mais uma cidade a decretar situação de emergência

A confirmação de perdas de, atualmente, R$ 115,2 milhões na produção agropecuária, a necessidade de abastecer 3,2 mil famílias com caminhões-pipa e os prognósticos de manutenção do quadro de estiagem levaram a prefeita Paula Mascarenhas decretar situação de emergência em Pelotas. Ela assinou o decreto em que autoriza os órgãos da Prefeitura a desenvolverem medidas de resposta ao desastre capazes de amenizar os danos causados pela falta de chuvas. As ações serão coordenadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

"Não tivemos alternativa diante dos prejuízos registrados na agricultura, que já são muito altos para o município e atingem todas as culturas e, também, por nosso abastecimento de água, pois estamos com a barragem Santa Bárbara a 1,80 metros abaixo do vertedouro e atendendo 3,2 mil famílias com caminhões-pipa. Não temos alternativa senão decretar a situação de emergência e esperar uma ajuda do governo do Estado e do governo Federal, para a gente enfrentar essa situação, até mesmo porque a perspectiva climática não é favorável para os próximos dias e semanas", declarou.

Conforme o coordenador municipal da Defesa Civil, Paulo dos Santos a partir de agora os laudos apresentados pela Emater e outras entidades serão juntados ao processo de formalização da situação de emergência e encaminhados para os governos estadual e federal. A expectativa é de haja o reconhecimento nos dois níveis de governo em até 25 dias. Isso, no entanto, não impede o início das ações pelo Município, pois o decreto entra em vigor imediatamente.

Os relatórios elaborados por técnicos da Emater, Irga, Embrapa e Universidade Federal de Pelotas apontam para um déficit de chuvas de 200 milímetros nos últimos três meses e apresentam uma previsão de manutenção da situação e, consequentemente, de aumento das perdas no campo, que podem triplicar em questão de semanas. Atualmente as maiores quebras são registradas nas lavouras de milho e do milho para silagem (para suplementação da alimentação do gado) que chega a 60%, cerca R$ 43,3 milhões em prejuízos. A redução da produção de milho tem impacto direto sobre a produção leiteira, que já apresenta uma redução de 15% das entregas diárias.

As condições das lavouras de arroz e soja, no entanto, geram apreensão e podem inflar os números das perdas nas próximas semanas. Isso porque as duas culturas entraram em suas fases mais críticas, nas quais precisam de quantidades significativas de água para se desenvolver.

O panorama fica mais complicado pelo fato de que 4,02 mil hectares semeados com arroz, que representam 65% da área plantada no município, são irrigados com água da Lagoa dos Patos e seus afluentes (arroio Pelotas, Contagem e Corrientes), que apresentam índices de salinidade muito acima do tolerado pelo arroz. "Se não chover para reduzir a salinidade as perdas podem chegar a 30% já na próxima semana e evoluir mais ainda", disse o agrônomo Igor Khols, coordenador regional do Irga Zona Sul.