Secretaria apresenta balanço de ações realizadas no rio Gravataí

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul divulgou, nesta quinta-feira (19), o balanço parcial de fiscalizações realizadas na região do rio Gravataí, nos municípios de Gravataí, Glorinha e Viamão. As ações têm como objetivo verificar se os empreendedores estão cumprindo o que prevê uma portaria publicada pela pasta, que suspende a captação de água quando o nível atingir estado crítico.

Segundo informações da equipe do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento, as ações começaram em 16 de dezembro. Até o momento, apenas uma propriedade fiscalizada está sendo investigada por obstrução de recurso hídrico, porque barrou por completo a passagem da água que é direcionada para um canal que tem como destino final o rio Gravataí.

A propriedade já foi notificada administrativamente. O empreendedor tem cinco dias, a contar do recebimento da notificação, para cessar todas as intervenções irregulares. Além disso, precisará apresentar um cronograma de execução, acompanhado da localização de cada desmobilização. Também deverá comprovar o cumprimento integral do que foi solicitado, mediante apresentação de Relatório Executivo de Atividades, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável.

Caso o empreendedor não cumpra o determinado, poderá sofrer sanções como pagamento de multa, cancelamento de todas as autorizações de uso de água e cassação das licenças ambientais. "As nossas equipes estão atentas às consequências da grave estiagem e atuando para garantir o abastecimento público dos municípios que fazem uso da água no rio Gravataí. As ações de fiscalização têm como principal objetivo orientar os empreendedores quanto às condições para a captação", garantiu a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.