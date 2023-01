Venâncio Aires terá nova fase de plano de obras

Lançado em junho de 2022, o plano de obras na área da saúde de Venâncio Aires, que contemplou na primeira etapa reformas e ampliações em 15 unidades da cidade e interior, e investimentos superiores a R$ 10,5 milhões, entra em fase final. Durante a semana, o prefeito Jarbas da Rosa e o secretário da Saúde, Tiago Quintana, visitaram locais e confirmaram lançamento de uma segunda etapa de investimentos para 2023.

"Estamos satisfeitos com a execução e o cronograma de prazos até aqui. Essa era a nossa principal meta: melhorar as condições de trabalho dos profissionais e o conforto no atendimento da população", destacou o prefeito, ao visitar seu antigo ambiente de trabalho, na Unidade de Saúde Caic, no bairro Coronel Brito, que está sendo completamente remodelada.

Integrantes da primeira etapa do Plano de Obras, a UTI Pediátrica do Hospital São Sebastião Mártir (HSSM), a Farmácia Municipal, UBS Vila Arlindo, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e o Centro de Especialidades Médicas são consideradas obras concluídas pela equipe de engenharia municipal. "Na Farmácia, Caps e Vila Arlindo ainda estamos trabalhando alguns detalhes de sinalização e mobiliário, mas pretendemos entregar oficialmente à população a partir de março", revela o secretário de Saúde, Tiago Quintana.

Em fase avançada de obras, mais de 50% concluída, estão as unidades de Linha Travessa, Vila Teresinha e o novo Centro de Nefrologia junto ao HSSM. Recém-iniciadas as obras das unidades do bairro Macedo e Caic, no bairro Coronel Brito, e em fases de licitação a unidade de Vila Mariante e Centro Materno Infantil. "São obras que fomos incluindo ao longo do ano. Somados, os valores ultrapassam R$ 10 milhões no maior plano de obras da saúde de Venâncio", explica o secretário

Ele já anunciou uma segunda etapa para os próximos meses. No radar para investimentos na segunda etapa de obras estão consertos de infiltração no ESF Santa Tecla, pinturas de unidades e sinalização externa, quadra da ESF Coronel Brito 2, toldos de recepção nas UBS Battisti e Vila Palanque, entre outros.