Canoas inicia as entregas de programa voltado para casas sem banheiro

Após 20 anos sem tomar um banho de chuveiro, Patrícia Reis Machado, moradora do Guajuviras, agora tem seu sonho realizado. O prefeito em exercício de Canoas, Nedy Marques, entregou a conclusão da obra do novo cômodo da casa: o banheiro. Assim como Patrícia, outros 358 moradores da cidade foram contemplados no projeto Nenhuma Casa sem Banheiro.

A iniciativa é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU), com execução realizada em parceria entre o Governo do Estado e o Município de Canoas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O investimento é de R$ 4.653.138,22, com contrapartida de 30% da Prefeitura. No momento, outras 40 construções estão em andamento.

A construção dos banheiros será dividida em duas etapas. Na primeira, em andamento, são 179 unidades. A segunda com mais 180 construções. O prazo para entrega de todo o lote é de 12 meses.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Joceane Gasparetto, o primeiro módulo sanitário pronto serve de modelo para os próximos a serem entregues, todos com 3,6 metros quadrados. "O projeto prevê um modelo padrão, mas cada um se insere em um contexto diferente e, por isso, estabelecemos as boas práticas construtivas a serem seguidas", disse.

Morando com quatro dos seis filhos, as dificuldades de um cotidiano sem banheiro ficaram no passado para Patrícia. Ela estava contando os dias para poder tomar um banho tranquila e não precisar sair de dentro de casa à noite, para levar um dos filhos ao banheiro. "Eu passava muito trabalho e sentia vergonha. Agora, não preciso mais carregar e esquentar a água no inverno", celebrou ela.