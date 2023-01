Associação fará atividades para lembrar tragédia da Boate Kiss

A Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) irá realizar atividades que marcam os 10 anos do incêndio na Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos, ocorrido em 27 de janeiro de 2013. A programação, elaborada com outros dois coletivos da cidade, ocorre de 25 a 28 de janeiro, em diversas partes da cidade. As atividades preveem painéis de discussão e homenagens.

Na quarta-feira (25), a partir das 19h, está prevista a intervenção de colagem de frases e fotografias, compondo um caminho da Praça Saldanha Marinho até o prédio onde funcionava a Boate Kiss. A concentração e saída será da Tenda da Vigília, na Praça Saldanha Marinho, até o local em que funcionava a casa noturna.

Já na quinta-feira (26), ocorre uma coletiva para a imprensa, às 14h, no auditório da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria (Sedufsm). A partir das 16h, a programação ocorre na Praça Saldanha Marinho, com painéis, rodas de conversa, depoimentos e palestra com Fabrício Carpinejar.

Ainda no mesmo dia, às 21h, no Theatro Treze de Maio, ocorre exibição do 1º episódio do documentário "Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria", que tem direção de Marcelo Canellas. No mesmo horário, ocorre um painel na Praça Saldanha Marinho. Já a partir das 22h, ocorre a Vigília e Ações de Homenagem, em frente ao prédio onde funcionava a boate. As ações vão se estender pela madrugada.

Na sexta-feira (27), as atividades são todas na Praça Saldanha Marinho e começam às 10h, com culto ecumênico. Ao longo do dia ocorrem painéis e rodas de discussão, com a presença de profissionais de diversas áreas. À noite, também na Praça Saldanha Marinho, está prevista a ação "10 anos do Kiss: que não se repita, com apresentação da Campanha 'Tempo Perdido'", às 19h. Já às 20h30min, com os jornalistas Daniela Arbex e Marcelo Canellas, está prevista a palestra "Por que contar essa história 10 anos depois?".

O cronograma de homenagens se encerra no sábado (28), com missa em homenagem aos 242 jovens, na Basílica Nossa Senhora Medianeira, às 20h. Segundo a associação, as ações realizadas têm como intuito "preservar memória daqueles que partiram e construir um futuro seguro para os que aqui ficaram".