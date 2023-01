Concessão da Ponte Internacional é tema de reunião em São Borja

Com o objetivo de articular e dar encaminhamentos ao futuro da Ponte Internacional da Integração, que tem a prorrogação do contrato de sua concessão até o mês de agosto, o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, reuniu lideranças brasileiras e argentinas para uma reunião de organização.

"Estamos falando de uma importante ligação entre Brasil e Argentina, uma vez que a fronteira entre São Borja e Santo Tomé é responsável por mais de 30% de todas as transições entre os dois países. O sistema utilizado aqui é exemplo de agilidade, economia e organização. E é visando manter a qualidade e o bom serviço, que estamos reunindo forças para que a melhor alternativa à concessão da ponte seja definida em tempo hábil sem prejudicar os serviços", pontua Bonotto.

Suaid em nome dos representantes argentinos agradeceu o empenho da Administração Municipal local em promover debates e encaminhamentos sobre o assunto. "Ficamos satisfeitos em saber que do lado de cá, podemos contar com o Bonotto e sua equipe para unirmos forças e junto com os dois governos nacionais, darmos agilidade ao processo da concessão da ponte. É uma pauta importantíssima para o desenvolvimento econômico da nossa região. Somos parceiros para que a melhor alternativa seja encontrada", afirma o Intendente de Santo Tomé.

Como encaminhamento do encontro entre as lideranças brasileiras e argentinas, ficou decidida a criação de uma comissão especial entre poder público, representações comerciais, de transporte e demais órgãos ligados diretamente a pauta, para que o grupo de trabalho possa dar seguimento às discussões e articulações junto aos governos nacionais. Além disso, ainda no final do mês de janeiro, acontecerá uma reunião com representantes dos ministérios, governo estadual e federal, tendo o assunto como pauta para possíveis comparações e acertos sob as propostas.