Prefeitura de Erechim projeta ampliar serviços digitais em 2023

O Comitê Permanente de Simplificação e Desburocratização de Erechim teve a primeira reunião do ano, realizada com os representantes de cada secretaria para organizar e planejar as ações da Terceira Onda da Transformação Digital em 2023. Na ocasião, os integrantes fizeram uma avaliação sobre situação das máquinas, processos, dificuldades, as conquistas alcançadas, e apresentaram as projeções para este ano.

O secretário de Gestão e Governança e coordenador do Comitê Permanente de Simplificação e Desburocratização, Edgar Marmentini, destacou o empenho de todos e os avanços efetivos, como o lançamento do novo website, mais uma ferramenta que vai facilitar e ajudar a comunidade a ter acesso aos serviços públicos de Erechim. "Esta reunião deu o pontapé inicial para elencarmos os novos projetos e irmos em busca da nossa meta de 2023, que é chegar entre 80% e 90% de informatização dos serviços públicos da prefeitura de Erechim", afirma o secretário.

De acordo André, a reunião realizada nesta semana permitiu olhar para as diferentes necessidades das secretarias, entender de maneira ampla o cenário da transformação digital, neste momento, e o que cada secretaria está precisando para melhorar os serviços, tanto internos quanto à população. "Temos demandas de todos os tipos, por novos computadores, substituição de antigos, alteração na legislação e em métodos de trabalhos. Nosso primeiro passo será visitar cada secretaria para, em parceria com os secretários, servidores, achar os caminhos para avançar na transformação digital dos processos que faltam de seis secretarias, neste primeiro semestre. Com isso, vamos dar mais um salto na transformação digital, e das 12 secretarias ficaríamos com nove totalmente digitais", observa ele.