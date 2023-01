Gramado assina contrato de R$ 9 milhões para obras

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, assinou o contrato para o início de três obras de infraestrutura na Educação e uma na Saúde. Com um investimento que supera os R$ 9 milhões de recursos próprios do município, três escolas serão ampliadas e uma nova unidade de saúde será feita através do modelo de construção modular, que permite um prazo reduzido de entrega. A empresa contratada para as quatro obras é a Verde Sistemas Construtivo.

A escola Algodão Doce receberá três novas salas de aula, banheiros, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), cozinha e refeitório, com estimativa de conclusão até o dia 28 de fevereiro. Já a escola Senador Salgado Filho será ampliada com oito salas e quatro banheiros e a Padre José Scholl receberá duas novas salas de berçário, ambas com prazo estimado de conclusão para o dia 20 de março.

Para a saúde, será construído uma nova UBS no bairro Moura. Com estimativa de entrega para o mês de junho, a nova unidade será construída ao lado da sede da Secretaria da Agricultura, permitindo que o espaço onde está hoje o posto seja entregue para a EMEF Dr. Carlos Nelz, ampliando o espaço da escola.

"O modelo de construção modular é tecnológico, sustentável e permite uma rápida conclusão da obra. Estamos animados porque são melhorias muito esperadas pela nossa comunidade e vamos conseguir entregar em um curto espaço de tempo", destaca o prefeito de Gramado.