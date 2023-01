Sala do Empreendedor é aberta em Butiá

A Sala do Empreendedor de Butiá foi inaugurada nesta quarta-feira (18), com o objetivo de ofertar diversos serviços para micro e pequenas empresas. O espaço é resultado de cooperação entre a Prefeitura e o Sebrae RS. Os atendimentos ocorrem junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Sedic), que fica localizada na Rua do Comércio, n° 650, das 9h às 14h.

O prefeito Daniel Almeida comemorou o avanço na pauta do desenvolvimento econômico e destacou que este é um marco para o município. "Aqui, o empreendedor encontrará o caminho da desburocratização, tendo um ambiente de apoio, que trabalha ao lado de quem acredita e investe em nossa cidade, bem como os que querem iniciar um negócio aqui. Fico muito feliz de ver realizada mais uma parceria com o Sebrae", pontuou.

Para o titular da Sedic, Tiago Sampaio, hoje se cumpre uma das primeiras metas da sua gestão. "O ano de 2023 será o do desenvolvimento para nossa cidade. Ter a parceria com o Sebrae e todas as soluções que o projeto proporciona, com certeza, viabiliza muitos benefícios para os butiaenses", concluiu, ao agradecer o empenho de todos.

Segundo o gerente do Sebrae na Região Metropolitana, Paulo Bruscato, a inauguração mostra o comprometimento da administração com ações de incentivo ao desenvolvimento. "A alegria é imensa quando participamos de um ato como este. Isso só é possível quando encontramos gestores com a mente empreendedora como em Butiá", ressaltou.