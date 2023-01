Rio dos Sinos tem situação crítica em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, esteve em um local do Rio dos Sinos onde se formou um banco de areia devido ao baixo nível do curso d'água. A situação da estiagem preocupa, pois o nível do Sinos na Elevatória de Água Bruta do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) estava marcando 1,40 metro nesta quarta-feira (18).

Com um baixo nível, a preocupação é a garantia da preservação e do abastecimento de água para a população. O prefeito estava acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Anderson Etter e do assessor de Gestão Organizacional, Guilherme Louzada. O local visitado fica entre as pontes da avenida Mauá e Henrique Luiz Roessler.

Vanazzi chamou atenção para a responsabilidade de cada cidadão e cidadã sobre a conscientização para o uso racional da água. "Estamos aqui para apresentar para comunidade a situação dramática que estamos enfrentando, mesmo com a chuva que ocorreu no final de semana o nível segue baixo. Por enquanto não estamos passando por problemas na captação de água como ocorreu em outros anos. Por isso faço um apelo para que as pessoas façam o uso racional da água. A população e pequenas atitudes fazem grande diferença para evitar o desperdício, como não lavar calçadas com mangueira, reaproveitar a água da máquina de lavar, verificar e corrigir quaisquer vazamentos e lavar o carro com baldes são atitudes que ajudam muito", frisou.

O secretário Anderson Etter, falou sobre o processo de licenciamento ambiental que está em análise na Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam) para iniciar a extração de areia nessa parte do rio e sobre a prioridade para o uso da água como forma de abastecimento humano. "É de responsabilidade do governo do Estado conceder o licenciamento ambiental para a extração dessa areia como forma de melhorar o volume de água. E através de uma determinação do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Sinos (Comitê Sinos) foi determinada a suspensão da retirada de água por parte da agricultura irrigante", afirmou.