A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo recebeu o retorno de R$ 2 milhões da Caixa, valores referentes à contrapartida da autarquia para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau. Devido ao adiantamento do cronograma do projeto, que foi aprovado ainda em dezembro, com a liberação de mais de R$ 60 milhões para construção da nova ETE, a Comusa passa a contar com esses valores no caixa para realizar investimentos e custear o trabalho da autarquia.

Para o vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, os recursos vão ser importantes para a retomada do programa de substituição de redes de água tratada. "Podemos reinvestir esses valores e continuar substituindo os mais de 400 quilômetros de redes de ferro e fibrocimento que ainda temos em Novo Hamburgo por redes de PEAD, um material mais resiliente. Isso também mostra o empenho da nossa equipe em tirar do papel esse grande projeto da ETE Luiz Rau, no ano em que comemoramos 25 anos", afirma.

As obras de terraplanagem no terreno da nova ETE devem seguir até fevereiro e, nas próximas semanas, a licitação para construção da estação deve ser lançada.