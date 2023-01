Hospital de Passo Fundo vai receber a doação de equipamentos

O Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo será contemplado com equipamentos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A doação de dois extratores elétricos duplos de leite materno e três ventiladores pulmonares irá beneficiar os pacientes atendidos no Centro Oncológico Infantojuvenil, na Pediatria, na Maternidade e na UTI Neonatal.

A boa notícia chegou, nesta semana, por meio de uma videoconferência entre representantes das Instituições. De acordo com o gerente do Departamento de Autossuficiência e Bem-Estar da Área Brasil, Paulo de Araújo, a Igreja é bastante conhecida por apoiar e executar ações sociais e humanitárias em mais de 180 países. "Só em 2022, aqui no Brasil, nós fizemos 66 projetos com foco em saúde e educação. O nosso único propósito é buscar organizações sérias que possam nos ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas".

O presidente do hospital, José Miguel Rodrigues da Silva, agradeceu a contribuição e parceria da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. "A doação vem em favor de áreas sensíveis, que atendem bebês, crianças e adolescentes. Temos o nosso Centro Oncológico Infantojuvenil, referência para uma população regional superior a dois milhões de pessoas, que acaba de ser ampliado e precisa de investimentos em tecnologia. Então, ficamos muito contentes com a ajuda e esperamos fortalecer essa parceria que visa o bem da nossa população", afirma.

Agora, seguindo os princípios de responsabilidade social e transparência, o setor de compras da Igreja vai lançar um processo licitatório para aquisição e instalação dos equipamentos que contemplam os projetos aprovados do Hospital São Vicente de Paulo. "Nós temos ajudado dezenas de hospitais pelo Brasil e sabemos das dificuldades dos filantrópicos em fechar as contas. Não temos a pretensão de resolver todos os problemas, porque não temos como, mas se nós conseguirmos cooperar mesmo que seja com uma pequena quantia faremos isso com muita alegria".

A reunião virtual contou ainda com a participação do diretor jurídico da instituição, Marco Mattos, e da pesquisadora da oncologia infantojuvenil, Luziane Fabiani. O secretário de Cidadania e Assistência Social, Saul Spinelli, e a secretária adjunta da pasta, Elenir Chapuis, prestigiaram o anúncio. Pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também estiveram presentes o especialista de Projetos Humanitários da Área Brasil, Rodrigo Catingueira, e o gerente Regional Autossuficiência e Projetos Humanitários, Rogério Finholdt. A expectativa é de que os equipamentos doados sejam entregues no primeiro semestre do ano.