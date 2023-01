Shopping de Pelotas reforça mix de lojas e comemora aumento no fluxo de visitantes e das vendas em 2022

Considerado o maior shopping center da região sul do Rio Grande do Sul, o Shopping Pelotas iniciou 2023 comemorando os bons resultados dos últimos 12 meses. Ao todo, o empreendimento recebeu 22 novidades no ano passado, sendo 11 lojas novas, sete quiosques e quatro reinaugurações.

Entre as marcas que chegaram ao local, estão algumas de reconhecimento nacional, como a Camicado, Super Store Cacau Show e Havanna. Outro número positivo foi no crescimento do fluxo de visitantes, que registrou 39,19% a mais em relação a 2021.

As nova operações reforçaram principalmente a diversidade do mix de lojas do shopping, incluindo novas opções em cafeteria, vestuário feminino e masculina, games e decoração. O destaque também vai para a oferta de serviços com a chegada de operações imobiliárias, reparos eletrônicos e até mesmo de energia solar.

As inaugurações atraíram lojas que se destacam nas grandes redes nacionais. No caso da Cacau Show, o modelo Super Store, com 140 metros quadrados, foi o primeiro da rede no Rio Grande do Sul, gerando 15 novos empregos. A Camicado também abriu uma grande loja que foi a primeira na zona sul do Estado.

"Um dos nossos pontos fortes é entregar ao cliente tudo o que ele precisa em um mesmo espaço. Os shoppings centers têm se renovado cada vez mais nessa direção, provando que não são apenas um centro de compras, e aqui nós investimos sempre nessa vocação de oferecer tudo o que facilita a vida das pessoas. Com o crescimento, também atraímos grandes marcas que chegam pela primeira vez na região sul do Estado, ", explica o Gerente Geral do Shopping Pelotas, Jeanderson Mendes.

Em 2022 também houve registro de aumento nas vendas. O acumulado até dezembro registrou um crescimento acima de 31% em comparação com o mesmo período em 2021. Segundo complementa Jeanderson Mendes, a expectativa é de que novos anúncios aconteçam em breve.