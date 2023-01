Canoas terminou o ano passado com número superior a 45 mil empresas ativas

Com a inclusão dos negócios criados no mês de dezembro no Mapa de Empresas do governo federal, a cidade de Canoas encerrou o ano de 2022 com 45.316 empresas ativas na cidade. Conforme levantamento anterior, que não continha dados do último mês de 2022, eram 44.996 empreendimentos - ou seja, em dezembro foram abertos 320 CNPJs.

As empresas ativas de Canoas representam 3,37% dos empreendimentos gaúchos, que totalizam 1.343.102 de pessoas jurídicas. Além disso, elas geraram R$ 622 milhões em tributos estaduais, conforme a Secretaria Municipal da Fazenda. As empresas sediadas na cidade são responsáveis pelos 79.955 empregos formais do município, que constam na última estatística do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do mês de novembro.

Dentre os enquadramentos de atividades econômicas, são 31.839 empresas individuais, sendo que 26.082 são microempreendedores individuais (MEI). Das atividades exercidas, o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios soma 2.592 estabelecimentos, seguidos de cabeleireiros, manicure e pedicure que registram 1.811 espaços de trabalho.

Para o prefeito em exercício, Nedy Marques, a marca demonstra o crescimento da cidade "Só no ano de 2022, foram abertos 8.993 empreendimentos. É um crescimento importante, que influencia diretamente a criação de novos empregos e a ampliação de arrecadação de tributos ", revelou.