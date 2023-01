Caxias do Sul simplifica processos de poda e supressão de árvores

Uma longa espera deve se aproximar do fim para muitos contribuintes de Caxias do Sul. A famigerada fila para atendimento de serviços arbóreos, um gargalo histórico do município, começará a se desfazer, graças a um decreto assinado pelo prefeito Adiló Didomenico. O novo regramento, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, propõe um intercâmbio entre maior liberdade e responsabilidade para o contribuinte, acelerando as respostas a uma das maiores fontes de solicitações da população.

"O decreto traz mais liberdade aos requerentes que têm interesse em assumir algumas demandas da arborização urbana, propondo menor inchaço do poder público, e proporcionando ao contribuinte a ampliação de possibilidades para execução de remoção e poda de exemplares arbóreos em áreas públicas pertencentes ao município", revela o secretário municipal do Meio Ambiente, João Osório Martins.

Dentre as principais mudanças indicadas destaca-se a proposição para que pessoas físicas ou jurídicas possam realizar as podas mediante autodeclaração. Também foram estendidas as possibilidades de supressão a ser realizada por parte do requerente, de forma a que possa ele mesmo realizar a remoção nos casos de mau estado fitossanitário e risco de queda. A liberação ou não para a atividade ocorre apenas mediante prévia análise técnica por equipe da prefeitura.

"Em síntese, a pessoa, seja física ou jurídica, apresenta a solicitação de autodeclaração de poda ou de supressão de forma online. Esse pedido é liberado em alguns dias e a supressão aguarda parecer técnico. Uma vez autorizado o procedimento, o requerente já está em condições de realizá-lo diretamente ou mediante contratação de empresa especializada. E obrigatoriamente, fica responsável pela correta destinação dos resíduos", explica o diretor de gestão e planejamento da secretaria, Henrique Gustavo Koch. Os pedidos já podem ser feitos através da plataforma SemmaWeb.