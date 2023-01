A prefeitura de Gramado trabalha nos últimos detalhes do projeto de sinalização turística dos cinco roteiros de agroturismo e da Rota do Vinho. Servidores das Secretarias de Turismo e de Agricultura se reuniram para a definição da localização das placas que vão guiar os visitantes nesses passeios.

A sinalização iniciará já na área central e passará por diversos pontos estratégicos do interior. "O propósito da sinalização é valorizar o espaço rural gramadense e a experiência dos turistas e moradores, proporcionando um deslocamento com lógica e fluidez e que reflita a organização tradicionalmente encontrada em Gramado", destaca a secretária de turismo, Rosa Helena Volk.

O projeto segue as diretrizes do Guia Brasileiro de Sinalização Turística e contemplará o Tour Linha Ávila, Tour no Vale, Tour O Quatrilho, Tour Raízes Coloniais, Tour Sabores da Serra Grande e Rota do Vinho. Após a finalização do projeto, o próximo passo será a abertura do processo licitatório para produção e instalação das placas.