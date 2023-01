Bar que irá oferecer 250 rótulos de vinhos será aberto em Novo Hamburgo

A cidade de Novo Hamburgo vai receber um empreendimento do ramo dos vinhos. Com a proposta de ser um lugar aconchegante, descontraído e democrático, o "Vino!" se diferencia pela possibilidade dos visitantes degustarem vários rótulos de todo o universo das bebidas em taça, acompanhados de um cardápio com diversas opções de harmonização. O empreendimento ficará localizado na avenida Doutor Maurício Cardoso, 1114, e abrirá de segunda a sábado, das 18 horas à meia-noite.

A unidade reunirá mais de 250 rótulos de diversas regiões do mundo, além de contar com rótulos próprios, vinificados na Serra gaúcha. Entre os diferenciais do empreendimento está a possibilidade de desfrutar qualquer rótulo da casa em taças, pelo valor proporcional da garrafa, o que permitirá ao frequentador apreciar vinhos de diversas regiões e produtores. "Em um único jantar, por exemplo, o visitante poderá degustar um vinho tinto argentino, um branco francês e um espumante brasileiro, harmonizados com três pratos diferentes. Com isso, queremos que as pessoas façam um verdadeiro tour pelo universo das bebidas em taça, degustando rótulos de diferentes países", detalha Danila Costa Lotti, proprietária da unidade de Novo Hamburgo. Já na parte gastronômica, o foco principal será a culinária italiana, com pratos típicos italianos.

Outra característica da franquia é não oferecer uma carta impressa de vinhos. "O cliente poderá escolher o seu vinho direto na prateleira, tendo um contato mais próximo com rótulo e com a história da bebida ou, se preferir, ainda poderá pedir sugestões", explica. O local ainda oferecerá atrações especiais em datas específicas que serão divulgadas pela casa antecipadamente, incluindo open de espumante, jantares harmonizados e degustações guiadas com especialistas da área. Além disso, semanalmente, o wine bar terá música ao vivo em dias pontuais.