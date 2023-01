Principal reservatório de água de Erechim está abaixo do nível normal

O prefeito em exercício de Erechim, Flávio Tirello, visitou a barragem da Corsan , que abastece o município, nesta semana. Pelo terceiro ano consecutivo, o município vive um momento de estiagem e o nível da barragem o consumo de água preocupam. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (Ager), o reservatório da barragem da Corsan, está 50 centímetros abaixo do vertedouro e a transposição do Rio Cravo tem bombeado água para o abastecimento 24 horas por dia.

"A falta de volume de chuva tem nos preocupado, não só pela barragem da Corsan, mas também pelas nascentes de água e o próprio Rio Cravo. A transposição tem sido a solução para manter o abastecimento, mas a falta de chuva considerável é fator de risco", explica Flávio.

De acordo com estimativas são consumidos 16 milhões de litros de água potável diariamente em Erechim. Além da estiagem, a cidade sofre com o problema de 42% de perdas ao ser transportada para as residências, principalmente, por rompimentos na tubulação. A Ager notificou a Corsan, responsável pelo abastecimento de água no município por estes problemas recentemente.

Flávio Tirello, comentou que o Poder Executivo está em contato com o governo do Estado e a Corsan, visando melhorar a qualidade dos serviços à população. "Nós temos agendas quase que semanais em Porto Alegre. Nosso sistema de água e também a questão de esgoto precisam de uma solução imediata, afinal, quem é impactado por esses serviços é nossa população", finaliza Flávio.