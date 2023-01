A prefeitura de Santo Antônio da Patrulha apresentou perfil de internacionalização da cidade, com base nos dados de produtos exportados pelo município em 2022. Os dados mostraram uma elevação em relação ao ano anterior (2021), com crescimento em diversos setores.

De acordo com as informações divulgadas pela diretoria municipal de Inovação e Empreendedorismo, as exportações de produtos patrulhenses totalizaram US$ 14,32 milhões ao longo de todo 2022 (cerca de R$ 73 milhões), um aumento de 65,9% em relação a 2021. O perfil internacional da cidade, bem como todo o projeto de internacionalização do município, foi desenvolvido pela empresa Roedel Intl Advisor.

Os produtos destaque foram as peças automotivas e o arroz, responsáveis por 60% das exportações do município. De acordo com o levantamento, o principal parceiro comercial de Santo Antônio da Patrulha é a Argentina, país que recebeu 40% de todos os produtos exportados. O município encerrou o ano passado dentre as 100 cidades mais exportadores do Rio Grande do Sul, bem como entre os 1.000 mais exportadores do Brasil.