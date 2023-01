Imbé estuda ações para facilitar o acesso às praias

Buscando verificar a acessibilidade ao mar no Balneário Albatroz, em Imbé, o secretário municipal de Obras e Viação, Caio Sant'ana, a secretária municipal da Mulher e Direitos Humanos, Daiana Godoy e o secretário executivo do Gabinete, Lino Moura, foram ao local. A visita surgiu a partir de um questionamento sobre o Projeto "Praia Acessível - Cadeira Anfíbia", em que uma família afirmou que o balneário não conta com a acessibilidade ideal, de forma a dificultar o deslocamento até o ponto do banho assistido, ofertado pelo projeto.

Na ocasião, os familiares explicaram que são moradores de Albatroz, mas se deslocaram até Santa Terezinha, pois entenderam que o local oferecia melhor acessibilidade no momento.

De acordo com Caio, a pasta pretende aumentar a distância da esteira de acesso à praia já existente no local, assim como implementar novas esteiras, para melhorar cada vez mais a situação da acessibilidade à praia.

"O ganho de visibilidade para a pauta de sobre acessibilidade e inclusão tem muita relação ao início do Projeto Praia Acessível, já que recebemos uma alta demanda de pessoas com interesse no banho assistido, assim como em outros assuntos que envolvem acessibilidade em Imbé", destacou a secretária, Daiana Godoy.